Эксперт Ветров призвал зафиксировать цену типовых букетов к 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Необходимо зафиксировать цены на типовые букеты ко Дню знаний, 1 сентября, заявил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. С таким предложением он обратился на имя главы Минпромторга России Антона Алиханова.

"К сожалению, повышенный спрос на цветы провоцирует многих недобросовестных продавцов к завышению розничной отпускной стоимости, созданию искусственного ажиотажа и дефицита", – поделился он в беседе с RT.

Также эксперт призвал организовать государственный мониторинг цен на цветы для учителей, чтобы предотвратить необоснованное завышение цен и спекуляции.

Ранее стало известно, что стоимость свадебного букета выросла в среднем на 10%. Так, он может стоить от 3 до 4 тысяч рублей. При этом небольшой сверток из одних только роз будет в среднем стоить в районе 2 тысяч рублей, добавляли эксперты.

