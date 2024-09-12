Выставка "От утопии к театру" проходит в культурном центре "Зотов"

В культурном центре "Зотов" проходит новая выставка "От утопии к театру". Она приурочена к 150-летию Всеволода Мейерхольда. На выставке представлена мебель, декорации, костюмы в конструктивистском стиле, которые использовал режиссер.

Экспозиция выстроена в виде двух кругов: внутренний – посвящен технике воспитания актеров, которую Мейерхольд практиковал как педагог, а внешний знакомит с пятью спектаклями из репертуара его театра, которые были особенно популярны вплоть до его закрытия в 1938 году. Посетить выставку можно до 19 января.

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