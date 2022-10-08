"Сделано в Москве": "Рабочий и колхозница"

"Рабочий и колхозница" – культовый монумент социалистического реализма. Символ советской эпохи.

Лицо какого заклятого врага искал Сталин в складках одежды скульптур? Почему комиссию не устроила нагота фигур – а потом и шарфик колхозницы? Как автор шедевра – Вера Мухина – не только раздевала скульптуры, но и одевала советских женщин? И почему Париж не хотел расставаться с главной парой СССР?

В эфире программы телеканала Москва 24.