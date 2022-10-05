"Интервью с вампиром" экранизировали во второй раз

Роман Энн Райс решили экранизировать во второй раз. Фанаты "Интервью с вампиром" могут посмотреть новый одноименный сериал.



Отличия от кинооригинала есть. Создатели решили вписаться в повестку, поэтому Луи сыграл темнокожий актер Джейкоб Андерсон, который сыграл Серого Червя в "Игре Престолов". Шоураннером проекта выступил Марк Джонсон, известный по работе над сериалами "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.