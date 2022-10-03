"Тайны нашей эстрады": "На недельку до второго...". Трудная история легкого хита

В середине восьмидесятых все жители СССР дружно готовы были отправиться "на недельку до второго" в небольшой поселок под Ленинградом. Песня про Комарово побила все рекорды популярности и звучала отовсюду. Исполнитель – Игорь Скляр – моментально стал звездой эстрады. Вряд ли авторы песни могли предположить такой успех, учитывая то, что первое исполнение хита не произвело никакого впечатления.

Почему "Комарово" чуть не отправилось на полку? И как Игорь Скляр вошел в историю телевидения? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

