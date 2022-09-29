"Звезды советского экрана": Ольга Машная

Январь 1987 года. На обложке журнала "Советский экран" в мехах и элегантной шляпке изображена Ольга Машная. Образ оказался неожиданным для артистки, ведь зрители привыкли видеть Машную в роли взбалмошных эксцентричных девиц.

И самое главное, что привлекало в Ольге, – серые, как бездонное озеро, глаза, которые манили и притягивали зрителя. Глаза, в которых читалась какая-то тайна.

К кому Ольга Машная ушла от родителей в 15 лет? Почему собственную маму называла не иначе, как по имени и отчеству? Зачем в фильме "Гардемарины, вперед!" Ольгу Машную привязывали за ногу веревкой? Что заставило актрису полюбить человека, который в два раза старше ее? И что разрушило эту любовь?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

