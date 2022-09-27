"Тайны кино": "Небесный тихоход", "Весна на Заречной улице", "Дом, в котором я живу"

В 1927 году в кинематограф впервые пришел звук. И режиссеры сразу поняли, что музыка и песни – это неотъемлемые элементы успеха фильмов. Зачастую именно песни становились визитной карточкой картин, в которых звучали. Так произошло с лентой "Небесный тихоход", вышедшей в 1946 году, и с "Весной на Заречной улице", появившейся на свет 10 лет спустя, и с фильмом 1957 года "Дом, в котором я живу". Их всех объединяет имя поэта Алексея Фатьянова – проникновенные песни на его стихи прославили не одну картину, в которой звучали.

Кто и почему прозвал Алексея Фатьянова "поэтом кабацкой меланхолии"? Кому была посвящена песня "Если б гармошка умела"? Какой единственной официальной награды за всю жизнь был удостоен Фатьянов? И как его песни прославили фильмы, в которых звучали?

Об этом – в программе "Тайны кино".