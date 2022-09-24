"Раскрывая тайны звезд": скандальные разводы

Каждый мечтает создать такую семью, о которой когда-нибудь будут говорить: "Они жили долго и счастливо". Но мало у кого получается воплотить эту мечту в жизнь. Семья оказывается не только радостью совместной жизни, но и тяжким каждодневным трудом, который легче прервать разводом, чем попробовать преодолеть.

Скандальные разводы – это не миф, а реальность. Истории знаменитых пар, которым пришлось разойтись, – в программе "Раскрывая тайны звезд".

