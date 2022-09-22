Мотофестиваль, мотопарад и все активности с 23 по 25 сентября отменили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фестиваль по случаю закрытия мотосезона, мотопарад и другие связанные с этим активности, запланированные на 23–25 сентября в Москве, отменены по решению столичных властей. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"По решению департамента транспорта мотофестиваль, мотопарад и все активности с 23 по 25 сентября отменены", – говорится в сообщении.

Планировалось, что с 23 по 25 сентября в Москве пройдет закрытие мотосезона. Так, на 24 сентября был запланирован проезд мотоколонны по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до парка Горького. Кроме того, в самом парке должна была пройти развлекательная программа с показательными выступлениями профессионалов на мотодроме.