Музей Транспорта Москвы отреставрировал футуристический автобус "Икарус-55"

Фото: mtmuseum.com

Музей Транспорта Москвы завершил реставрацию ретроавтобуса "Икарус-55", который выпускался в Венгрии в период с 1953 по 1972 год. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В СССР "Икарусы" перевозили пассажиров международных линий до начала 1980-х годов. 55-я модель автобуса являлась достаточно надежной, поскольку могла пройти без технического обслуживания более миллиона километров.

Главной целью реставрации автобуса стало возвращение его к аутентичному виду. Недостающие детали изготавливали по чертежам, а краску наносили исходя из содержания архивных изображений объекта транспорта.

В фондах столичного музея имеется 9 моделей марки "Икарус". В общей сложности в учреждении находится более 250 объектов транспорта и исторических артефактов.

Отреставрированный "Икарус-55" будет представлен в будущем культурно-рекреационном кластере: на 1-м этаже в гараже Мельникова на Новорязанской улице, 27, в конце 2024 года.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать в пешей доступности от крупнейшего ТПУ "Площадь трех вокзалов" культурно-рекреационный кластер, куда войдет Музей Транспорта Москвы. Делаем все, чтобы горожанам и гостям столицы было удобно добираться до него", – сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что вблизи кластера появится остановка общественного транспорта, а также удобные пешеходные маршруты. Недавно там заработала новая платформа МЦД-2.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что открытие Музея Транспорта на Новорязанской улице запланировано на 2024 год.

По словам руководителя столичного Дептранса Максима Ликсутова, основные строительные работы завершатся уже в 2023 году. Будущий музей, считает глава Дептранса, ежегодно будут посещать не менее 500 тысяч человек.