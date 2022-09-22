Музей Транспорта Москвы отреставрировал футуристический автобус "Икарус-55"

Фото: mtmuseum.com
Музей Транспорта Москвы завершил реставрацию ретроавтобуса "Икарус-55", который выпускался в Венгрии в период с 1953 по 1972 год. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В СССР "Икарусы" перевозили пассажиров международных линий до начала 1980-х годов. 55-я модель автобуса являлась достаточно надежной, поскольку могла пройти без технического обслуживания более миллиона километров.
Главной целью реставрации автобуса стало возвращение его к аутентичному виду. Недостающие детали изготавливали по чертежам, а краску наносили исходя из содержания архивных изображений объекта транспорта.
В фондах столичного музея имеется 9 моделей марки "Икарус". В общей сложности в учреждении находится более 250 объектов транспорта и исторических артефактов.
Отреставрированный "Икарус-55" будет представлен в будущем культурно-рекреационном кластере: на 1-м этаже в гараже Мельникова на Новорязанской улице, 27, в конце 2024 года.
"Мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать в пешей доступности от крупнейшего ТПУ "Площадь трех вокзалов" культурно-рекреационный кластер, куда войдет Музей Транспорта Москвы. Делаем все, чтобы горожанам и гостям столицы было удобно добираться до него", – сообщили в пресс-службе музея.
Отмечается, что вблизи кластера появится остановка общественного транспорта, а также удобные пешеходные маршруты. Недавно там заработала новая платформа МЦД-2.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что открытие Музея Транспорта на Новорязанской улице запланировано на 2024 год.
По словам руководителя столичного Дептранса Максима Ликсутова, основные строительные работы завершатся уже в 2023 году. Будущий музей, считает глава Дептранса, ежегодно будут посещать не менее 500 тысяч человек.
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