Закрытие мотосезона пройдет в Москве 23–25 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С 23 по 25 сентября пройдет закрытие мотосезона в Москве. Кроме того, 24 сентября от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу до Парка Горького проедет мотоколонна. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса столицы.
"Мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечивать безопасность всех участников дорожного движения в городе, поэтому ежегодно мы проводим несколько фестивалей разного транспорта и напоминаем о том, что в Москве есть не только автомобили, но, например, и мотоциклы", – отметил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Он добавил, что в городе с 2011 года число подобного транспорта увеличилось более чем в 2 раза. Кроме того, количество мотоциклистов на дорогах Москвы в сутки составляет примерно 7 тысяч.
"В этот раз мотофестиваль пройдет в течение трех дней, а главной площадкой станет Парк Горького. Там будет насыщенная развлекательная программа", – заключил Ликсутов.
Так, 23 и 24 сентября в Парке Горького жители смогут увидеть показательные выступления профессионалов на мотодроме, посетить площадки Workout, Crossfit и BMX, а также ярмарку мототоваров. Также в программу мероприятий вошли выступления музыкантов и конкурсы, будет организована детская зона.
Ранее в Госдуме поддержали идею разрешить водителям мотоциклов ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. По словам президента Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергея Лобарева, решение даст возможность разгрузить транспортный поток в городах, а также снизить число ДТП.
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