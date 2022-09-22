Лавров охарактеризовал политику Запада в отношении Зеленского

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Запад закрывает глаза на преступления киевского режима, поскольку считает Зеленского "своим сукиным сыном". Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что с середины лета ВСУ минируют районы Донецка минами "Лепесток", которые запрещены международным правом, в том числе документами, ратифицированными самой Украиной.
"Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники <...> планомерно покрывают преступления Киевского режима, выстраивая свою политику, <...> исходя из известного американского принципа: он (Зеленский. – Прим. ред.), конечно, сукин сын, но он наш сукин сын", – цитирует его РИА Новости.
Накануне Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 77-й Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит с 20 по 26 сентября. У главы МИД РФ запланировано около 20 встреч с лидерами и руководителями внешнеполитических ведомств ряда стран, а также с генсеком ООН.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра шесть раз
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