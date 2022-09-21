Байден выступил в поддержку расширения Совбеза ООН

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Соединенные Штаты поддерживают увеличение числа постоянных и непостоянных членов Совета безопасности ООН. Такое заявление сделал президент США Джо Байден во время выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи.

"Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира... США поддерживают расширение состава членов Совета Безопасности ООН, включая постоянных членов", – приводит слова политика РИА Новости.

В настоящее время постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал предоставить Германии место постоянного члена Совбеза ООН. Он отметил, что Берлин готов взять на себя такую ответственность – сначала как один из 10 меняющихся членов организации в 2027 и 2028 годах, а в будущем как постоянный член СБ.

