Мужчина выиграл в лотерею благодаря случайно найденному в автомобиле билету

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Мужчина в Онтарио выиграл в лотерею благодаря случайно обнаруженному в машине билету. Об этом сообщает The Sun.

По словам Криса Леггатта, он долгое время приобретал лотерейные билеты, но ничего не выигрывал. Однако недавно он случайно увидел в подставке для стаканов в собственном авто забытый билет, который купил на заправке.

"Сначала я не верил в произошедшее, но теперь, когда я получил чек, я осознал, что разбогател", – рассказал мужчина.

Уточняется, что приз составил свыше 67 тысяч канадских долларов (3,1 миллиона рублей). За наградой Леггатт поехал в штаб-квартиру лотереи в Торонто. Мужчина отметил, что собирается на выигранные средства закончить ремонт в доме и полететь зимой в шикарный отпуск на побережье.

Ранее сообщалось, что американец из города Сайксвил, штат Мэриленд, услышал тихий голос в голове, который помог ему заработать 100 тысяч долларов. Мужчина купил лотерейный билет, который оказался выигрышным. На эти деньги он собирался покрасить дом, а остаток отдать жене.

