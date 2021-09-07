Американец услышал голоса в голове и заработал 7 млн рублей

10:58
Фото: depositphotos/chrupka
Американец из города Сайксвил, штат Мэриленд, услышал тихий голос в голове, который помог ему заработать семь миллионов рублей, сообщает News.ru.
Тихий голос в голове посоветовал 78-летнему Нолану Стилу купить лотерейный билет моментальной лотереи. Пенсионер прислушался и сразу приобрел билет. Он оказался выигрышным и принес мужчине 100 тысяч долларов, что равно семи миллионам рублей.
Мужчина забрал приз. На эти деньги он собирается покрасить дом, а остаток отдаст жене, с которой они в браке уже 43 года.
"Я не знаю, откуда он взялся, но я счастлив, что послушал его. Я знал, что случится что-то хорошее", – признался Стил.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее назвал лотереи злом и призвал запретить их проведение. По словам парламентария, лотереи эксплуатируют самые низменные чувства людей.
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