Россиянин выиграл более 235 млн руб в лотерею

Фото: depositphotos/chrupka
Участник государственной лотереи из Москвы выиграл 235 588 427 рублей в розыгрыше суперприза 21 февраля, сообщает РИА Новости.
Победитель купил один билет за 150 рублей и принял участие в лотерее 4 из 20. Для выигрыша необходимо было угадать все числа комбинации в двух игровых полях билета. Участник выбрал 11, 3, 4 и 15 в первом поле и 14, 3, 8 и 12 – во втором.
"Имя победителя и его удачную стратегию мы узнаем после того, как он или она приедет на оформление выигрыша", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что американец из города Сайксвил, штат Мэриленд, услышал тихий голос в голове, который помог ему заработать сто тысяч долларов. Мужчина купил лотерейный билет, который оказался выигрышным. На эти деньги он собирался покрасить дом, а остаток отдать жене.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: