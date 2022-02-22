Россиянин выиграл более 235 млн руб в лотерею

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Участник государственной лотереи из Москвы выиграл 235 588 427 рублей в розыгрыше суперприза 21 февраля, сообщает РИА Новости.

Победитель купил один билет за 150 рублей и принял участие в лотерее 4 из 20. Для выигрыша необходимо было угадать все числа комбинации в двух игровых полях билета. Участник выбрал 11, 3, 4 и 15 в первом поле и 14, 3, 8 и 12 – во втором.

"Имя победителя и его удачную стратегию мы узнаем после того, как он или она приедет на оформление выигрыша", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американец из города Сайксвил, штат Мэриленд, услышал тихий голос в голове, который помог ему заработать сто тысяч долларов. Мужчина купил лотерейный билет, который оказался выигрышным. На эти деньги он собирался покрасить дом, а остаток отдать жене.

