"Вот это любовь": Зиновий Гердт и Татьяна Правдина

Когда переводчика-арабиста Татьяну Правдину закрепили за группой советских артистов, гастролирующих по Ближнему Востоку, она подумала, что поездка превратится в балаган, ведь это же – богема. А потому, как только почувствовала, что ей начинает оказывать знаки внимания актер Зиновий Гердт, восприняла это в штыки. Сам же Гердт был настроен решительно. Он не посмотрел на разницу в возрасте, ей было 32 года, а ему 44 года, и буквально бросился в атаку. Он принялся без остановки читать ей стихи, чем сразил Татьяну.

В его исполнении знакомая поэзия звучала как-то по-особенному. Она стала ловить себя на том, что смотрит на Гердта другими глазами. Теперь он казался ей очень обаятельным мужчиной. И он тут же это почувствовал. По окончании гастролей Зиновий и Татьяна условились встретиться. И это было уже самое настоящее свидание. Оба поняли, что их тянет друг к другу. Она ушла от мужа, он оставил жену.

Об этом – в программе "Вот это любовь"