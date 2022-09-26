"Тайны кино": "Человек идет за солнцем", "Прощай", "Король-олень"

Микаэл Таривердиев… Сегодня он классик, но было время, когда имя этого уникального композитора знали единицы. Те, кому посчастливилось, чаще всего случайно, услышать его неповторимую музыку. Музыку, которая обладала чудесным свойством, она словно пропитывала собой весь организм слушателя и продолжала звучать даже тогда, когда эхо последнего аккорда таяло в пространстве.

Впервые имя Микаэла Таривердиева по-настоящему прозвучало после выхода картины его друга Михаила Калика "Человек идет за солнцем". Именно с этой картины началось зарождение фирменного музыкального стиля композитора.

Что же это был за стиль? Как к композитору приходила его музыка? Какую роль в его творчестве сыграл Михаил Калик? Чем пожертвовал Микаэл Леонович ради дружбы? Что его заставило попробовать свои силы в стихосложении? И почему Микаэл Таривердиев на целых два года ушел из кино? Об этом – в программе "Тайны кино".