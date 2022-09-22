"Звезды советского экрана": "Красная палатка"

1970-е годы – это золотое время советского кино. Отечественные фильмы покоряют западного зрителя, получают призы на престижных фестивалях, советских актеров признают звездами в Европе и Голливуде. И вот, в июле 1970-го года любители кино, которым посчастливилось купить свежий номер журнала "Советский экран", могут своими глазами прочитать благоприятную рецензию на недавно вышедший первый совместный советско-итальянский фильм "Красная палатка". Впервые бок-о-бок с русскими актерами снимались европейские звезды первой величины. Впервые иностранцы обеспечивали часть бюджета картины. Впервые имели право диктовать свои условия. Все это создавало некоторые трудности, иногда весьма неожиданные.

Почему композитор Александр Зацепин считал работу в "Красной палатке" самой крупной неудачей в жизни? Как в сценарии появилась большая женская роль? И по какой причине первый кадр фильма так и не был снят? Как белые медведи помогали советским кинематографистам? При каких обстоятельствах состоялся поцелуй режиссера Михаила Калатозова и актрисы Клудиа Кардинале? И почему Шона Коннери не встретили с подобающими почестями?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".