Похороны Пускепалиса пройдут 23 сентября в Ставропольском крае – театр

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Худрука Волковского театра и актера Сергея Пускепалиса похоронят 23 сентября в Ставропольском крае. Об этом театр сообщил в своем телеграм-канале.

"Похоронят Сергея Пускепалиса 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края", – говорится в публикации.

Утром 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области на 201-м километре трассы М8 "Холмогоры" произошло ДТП. В результате погибли два человека, в том числе Сергей Пускепалис, еще один человек пострадал. Как позже рассказал ректора ГИТИСа Григорий Заславский, актер перегонял автомобиль в Донецк в качестве помощи его жителям.

Сергей Пускепалис в 1985 году окончил Саратовское театральное училище, в 2001 году – РАТИ. После выпуска в качестве режиссера ставил спектакли в московских театрах "Мастерская Петра Фоменко" и Театре-студии под руководством Олега Табакова, затем – в омском "Пятом театре".

В 1999 году был удостоен звания "Заслуженный артист России".

В 2009–2011 годах являлся главным режиссером Ярославского академического драматического театра имени Федора Волкова, а с 2019 года стал его художественным руководителем.

