Путин выразил соболезнования в связи с гибелью актера Пускепалиса

Владимир Путин направил соболезнования семье погибшего актера Сергея Пускепалиса, а также коллективу театра имени Волкова, которым руководил Пускепалис.

По словам президента, артист всегда сохранял верность нравственным и духовным ценностям, был бесконечно талантливым, увлеченным человеком, самобытным режиссером и актером. Пускепалис поддерживал соотечественников, и в трудные времена был рядом с жителями Донбасса.

Церемония прощания состоится в четверг, 22 сентября, в Волковском театре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.