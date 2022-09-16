Путин назвал шизофренией введение санкций против детей политиков из РФ

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Ограничительные меры против детей политиков РФ, которые вводит Запад, можно назвать шизофренией. Об этом заявил Владимир Путин.

"Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить – это вообще запредельные вещи. Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают", – цитирует его ТАСС.

Российский лидер также назвал возмутительным введение санкций против детского омбудсмена.

"Это благородная миссия, она рискует своей жизнью и здоровьем, естественно нормальное дело, когда она вывозила детей из зоны боевых действий, из опасных зон на Донбассе. Что здесь плохого? Спасибо нужно ей за это сказать и низко поклониться", – отметил президент.

Он подчеркнул, что омбудсмен также занимается вывозом российских детей из зон боевых действий в Сирии и Ираке.

Ранее Путин заявил, что на Западе не дождутся развала России. При этом, по его словам, идея развала России и СССР культивировалась на протяжении десятилетий на Западе.

Президент также отмечал, что западные страны пытались создать на Украине антироссийский анклав для развала России. Именно для предотвращения этого действия и началась спецоперация, указал Путин.

