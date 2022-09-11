Лавров заявил о неизбежности формирования многополярного миропорядка

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Мир постепенно подходит к многополярности, несмотря на попытки Запада это предотвратить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1", текст которого опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

"Анализ у нас надежный, и подавляющее большинство стран мира его разделяют. <...> Куда идет мир? Думаю, к более справедливому миропорядку. Он будет многополярным", – отметил дипломат.

По его словам, Запад "судорожно пытается" сохранить свое господство. В частности, он напомнил о том, как НАТО объявило Индо-Тихоокеанский регион зоной своей ответственности, и о попытках Альянса расколоть сложившиеся международные структуры, что понравилось далеко не всем.

Лавров подчеркнул, что правда на стороне России, которая всегда выступала за равноправный многосторонний диалог. Это соответствует и нормам Устава ООН.

"Правда на нашей стороне. Она будет пробивать себе дорогу. Это будет небыстрый процесс, <...> но он необратим", – подытожил министр.

Ранее Владимир Путин заявил о формировании контуров многополярного мира. По словам президента, все больше стран и народов выбирают путь суверенного развития. Эпоха однополярного мира уходит в прошлое, поскольку геополитические изменения идут в другом направлении, уверен он.

