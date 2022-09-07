Путин заявил о нарушении международного права некоторыми странами

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Международное право в настоящее время нарушается рядом государств, но не Россией, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Вот сейчас многие говорят о том, что Россия нарушает международное право. Я считаю, что это абсолютно не соответствует действительности. Кто начал войну в Ираке без всяких санкций ООН? Кто разрушал Югославию под благовидными предлогами, кто это делал? Кто развязал войну в центре Европы, осуществляя бомбардировки Белграда? Никто не вспоминал тогда о принципах международного права". – приводит РИА Новости его слова.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия начала специальную военную операцию на Украине в полном соответствии с Уставом ООН, чтобы остановить геноцид жителей Донбасса.

По словам президента России, сегодня коллективный Запад целенаправленно уничтожает систему безопасности в Европе, создавая новые военные блоки и расширяя НАТО на восток. Он подчеркнул, что народу Украины в этом противостоянии была уготовлена роль пушечного мяса, а все проявления неонацизма и массовые убийства жителей Донбасса игнорировались.

Он отметил, что страны должны приложить все необходимые усилия для восстановления уважения к международному праву и его основополагающим принципам.

