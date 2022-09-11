Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

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Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их затягивание усложняет процесс, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться", – сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 1".

Глава МИД России добавил, что Москва знает, как достигать своих целей.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с Украиной лишь в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции. Он подчеркнул, что речь идет о качественном сокращении Киевом своих вооруженных сил и полной денацификации.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский однозначно выступает против переговоров Москвы и Киева, поскольку они являются для Украины смертным приговором.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

