Слуцкий назвал условие для рассмотрения возможности переговоров с Украиной

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Россия рассмотрит возможность переговоров с Украиной лишь в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

По его словам, Москва рассмотрит возможность переговоров, если Киев выразит готовность к качественному сокращению своих вооруженных сил и полной денацификации.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал переговоры с Россией смертным приговором. По его словам, Зеленский однозначно выступает против переговоров Киева и Москвы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

