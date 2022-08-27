Великобритания с помощью украинского кризиса хочет ослабить Евросоюз – СМИ

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Для Великобритании будет достаточно, если в ходе украинского кризиса проиграет Европейский Союз. Таким мнением поделился Антун Роша в статье хорватского издания Advance.

По мнению автора, Джонсон хотел бы показать себя "защитником" Украины, но на самом деле он в большей мере мнит себя "борцом с Россией".

Кроме того, по словам Роши, Лондону и Москве, возможно, выгоден слабый ЕС.

"Дела Великобритании идут не лучшим образом, но ее всегда может вытащить ее союзник с той стороны Атлантики. Европейский Союз же вообще не видит света в конце тоннеля в сложившейся ситуации", – отмечает автор статьи.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине.

Кроме того, политики заявили о важности обеспечения безопасности ядерных объектов и обсудили прошедшие переговоры по обеспечению поездки специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

