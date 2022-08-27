Великобритания с помощью украинского кризиса хочет ослабить Евросоюз – СМИ

Фото: depositphotos/Fredex
Для Великобритании будет достаточно, если в ходе украинского кризиса проиграет Европейский Союз. Таким мнением поделился Антун Роша в статье хорватского издания Advance.
По мнению автора, Джонсон хотел бы показать себя "защитником" Украины, но на самом деле он в большей мере мнит себя "борцом с Россией".
Кроме того, по словам Роши, Лондону и Москве, возможно, выгоден слабый ЕС.
"Дела Великобритании идут не лучшим образом, но ее всегда может вытащить ее союзник с той стороны Атлантики. Европейский Союз же вообще не видит света в конце тоннеля в сложившейся ситуации", – отмечает автор статьи.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине.
Кроме того, политики заявили о важности обеспечения безопасности ядерных объектов и обсудили прошедшие переговоры по обеспечению поездки специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Шольц лично проверил зенитные установки, которые ФРГ поставляет Украине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: