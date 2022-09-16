Путин оценил планы Украины добиваться победы на поле боя

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Киев отказался от всех договоренностей с Россией и объявил, что будет добиваться победы на поле боя – флаг в руки. Такое заявление сделал Владимир Путин по итогам своей поездки на Самарканд.

Президент России напомнил, что Москва отвела войска от Киева для создания условий для заключения соглашения. Однако вместо этого Украина тут же отказалась от всех договоренностей.

"Объявили о том, что они никаких договоренностей добиваться с Россией не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Ну, флаг в руки. Они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя это контрнаступление", – приводит слова Путина ТАСС.

Российский лидер добавил, что спецоперация на Украине продолжается, но идет небольшим темпом. По его словам, Вооруженные силы России постепенно занимают все новые и новые территории.

"Я обращаю внимание мы же воюем не полной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью, ну, естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее, поэтому мы не спешим в этой части", – сказал Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что существенных изменений в спецоперации нет, основная задача остается неизменной. При этом Генеральный штаб что-то считает важным, а что-то второстепенным, заключил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что на Западе не дождутся развала России. По его словам, эта идея культивировалась на протяжении десятилетий на Западе. Он добавил, что западные страны пытались создать на Украине антироссийский анклав для развала России. Именно для предотвращения этого действия и началась спецоперация, сказал Путин.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

