Путин заявил, что РФ сдержанно отвечает на удары Киева до поры до времени

Фото: Минобороны РФ

Москва сдержанно отвечает на удары Вооруженных сил Украины по гражданским объектам России, но до поры до времени. Об этом заявил Владимир Путин.

Вместе с тем президент подчеркнул, что реакция России не является "такой уж сдержанной", так как спецоперация – это не очередное предупреждение.

"Но в ходе ее, конечно, мы видим попытки проведения каких-то террористических актов, попытки нанести ущерб нашей инфраструктуре", – приводит слова Путина ТАСС.

Ранее Путин заявил, что Украина предпринимала попытки совершить теракты вокруг атомных станций России. Президент отметил, что Россия приложит все возможные усилия для недопущения негативного развития событий, ситуация находится под контролем.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

