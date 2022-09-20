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Политика

13:38

Путин заявил о негативном влиянии санкций на западные государства и беднейшие страны

властьполитика

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, вводимые западными странами, негативно влияют на них самих и на беднейшие государства. Такое мнение он высказал на встрече с вновь прибывшими в РФ иностранными послами.

Президент назвал санкционные меры нелегитимными и подчеркнул, что они осуществляют давление по всем направлениям.

"Те, кто делает это, видят, что их действия приводят к негативным последствиям для них самих. К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства, прежде всего, развивающиеся и беднейшие", – сказал он.

Путин подчеркнул, что именно эти страны пострадали, когда были введены ограничения на поставки российских энергоносителей, продовольствия и удобрений.

На встрече с послами глава государства также отметил, что в настоящее время происходит настоящая трансформация мироустройства, в рамках которой мир движется к многополярности.

"Ваша работа проходит в условиях, когда ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений, когда вступает в активную фазу формирование многополярной, более демократичной и справедливой системы мироустройства", – добавил он.

По словам российского лидера, недавно прошедший в Самарканде саммит ШОС только подтвердил, что движение к многополярному миру является стратегическим вектором мировой политики.

Ранее Путин заявил, что на Западе не дождутся развала России. При этом, по его словам, идея развала России и СССР культивировалась на протяжении десятилетий на Западе.

Президент также отмечал, что западные страны пытались создать на Украине антироссийский анклав для развала России. Именно для предотвращения этого действия и началась спецоперация, указал Путин.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Санкции

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