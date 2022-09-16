Антонов заявил, что санкции Вашингтона бьют по интересам самих США

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Односторонние санкции США бьют по интересам самих Соединенных Штатов и перспективам восстановления глобальной экономики, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные рестрикции не достигнут заявленных целей. Он подчеркнул, что санкциями не удастся изолировать Россию, они также не смогут повлиять на подход и позицию Москвы.

"Впечатление таково, что администрация, не зная, каким еще образом привлечь внимание к своим ограничениям, скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей", – приводит слова Антонова РИА Новости.

Ранее Минфин США ввел санкции против 44 граждан РФ и Украины, а также 32 российских компаний. Под ограничительные меры подпали глава Чечни Рамзан Кадыров и члены его семьи, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, помощник президента РФ Максим Орешкин, член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов, глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, а также гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев и председатель Национального расчетного депозитария Виктор Жидков.

Страны Запада, включая США, усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

