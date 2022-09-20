Режиссер Сергей Пускепалис погиб в аварии в Ярославле

Режиссер, художественный руководитель театра имени Волкова Сергей Пускепалис погиб в аварии в Ярославле. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на свои источники. В УМВД по региону и театре эту информацию не комментировали.

Авария произошла в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры". В результате погибли двое человек, один попал в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.