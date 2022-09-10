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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии

происшествияза рубежом

Фото: depositphotos/vchalup2

Подземный толчок магнитудой 6,2 зарегистрирован в индонезийской провинции Папуа. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Отмечается, что эпицентр находился на расстоянии 287 километров от города Джаяпура. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Как уточняется, информация об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в северо-западной части Монголии. Подземный толчок произошел в 285 километрах к юго-западу от Кызыла в Республике Тыва. Эпицентр находился примерно в 90 километрах от российской границы.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Грузии около границы с Арменией. Эпицентр находился в 23 километрах к юго-западу от города Дманиси и в 11 километрах от села Самеба.

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