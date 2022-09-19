Полиция допросила хозяина собаки, покусавшей девочку в Подмосковье

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Полицейские допросили владельца собаки, которая покусала 14-летнюю девочку в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД РФ по Московской области.

"В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции был установлен хозяин собаки, он опрошен. Им оказался местный житель 1958 года рождения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для оценки тяжести причиненного ребенку вреда, а также для квалификации деяния хозяина животного назначена судебно-медицинская экспертиза.

Инцидент произошел в субботу, 17 сентября, в подмосковном поселке Дрожжино. Девочка выгуливала собаку, когда на нее набросилась немецкая овчарка. В результате она получила множественные травмы: у ребенка была прокусана челюсть и разорвано ухо.

При этом хозяин агрессивного животного, оттащив его, просто скрылся с места происшествия, не оказав ребенку никакой помощи. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

