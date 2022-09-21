"Ночная смена": геймплей GTA 6 и автобиографический фильм Спилберга

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

Ведущие обсудили французскую постановку пьесы Шекспира на современный манер, скандал вокруг солиста группы Maroon 5 и автобиографический фильм Спилберга. Также они расскажут про крупнейшую утечку в истории игровой индустрии – в Сеть слили геймплей GTA 6. Разработчики потратили на игру 600 миллионов долларов. Подробности – в программе телеканала Москва 24.