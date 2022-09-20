"Тайны нашей эстрады": как одна песня испортила карьеру Галины Ненашевой

Галина Ненашева обладала уникальным голосом. Певицу называли "белым лебедем" советской эстрады. В 1970-е годы без ее участия не обходился ни один правительственный концерт. Но хватило одной песни, исполненной не вовремя и не там, чтобы ее звезда погасла.

Что стало яблоком раздора между Ненашевой и Зыкиной? Как один неудачный поход в парикмахерскую превратил певицу в законодательницу мод? И по какой причине Галина Ненашева оказалась героиней фельетона? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".