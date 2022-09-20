"Тайны кино": "Маленькие трагедии", "Сказка о царе Салтане", "Пиковая дама"

В 1971 году режиссер Михаил Швейцер пришел в редакторский отдел "Мосфильма" с предложением перенести на экран цикл коротких пьес Александра Сергеевича Пушкина "Маленькие трагедии". Идею тут же одобрили, и постановщик приступил к работе, которая затянулась на долгие девять лет. Не обошлось без проблем и у режиссера Александра Птушко, которому пришлось изрядно поломать голову над техническими и визуальными эффектами, когда он взялся за постановку "Сказки о царе Салтане". А Михаил Казаков и вовсе не смог закончить работу над экранизацией "Пиковой дамы".

Почему это пришлось делать Игорю Масленникову? Где снимал пушкинскую сказку Александр Птушко? Кто помог Михаил Швейцеру добиться запуска в работу "Маленьких трагедий"? И какие трудности возникали у постановщиков популярных произведений Александра Пушкина?

Об этом – в программе "Тайны кино".