"The Сity. Говорим": Соня Карпунина и Андрей Кретов

Гостями программы The City стали режиссер Соня Карпунина и кинопродюсер Андрей Кретов.

Ведущая Рената Пиотровски узнала у экспертов, нужно ли в России голливудское кино. Также они рассказали, станет ли отмена показов голливудских премьер в РФ возможностью для создания нового качественного кино.

Об этом – в программе "The City. Говорим".