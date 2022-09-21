"Тайны нашей эстрады": большая дорога Леонида Утесова

Одессит Леонид Утесов всегда умел добиваться успеха. Любимец публики стал первым эстрадным артистом в СССР, получившим звание народного. Но шагать с песней по жизни ему порой бывало совсем нелегко.

С чего начинал свою карьеру пионер советского джаза? Почему цензура пропустила на эстраду блатные песни в исполнении одесского хулигана? И чего боялся самый популярный эстрадный артист страны Советов?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".