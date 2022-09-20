"Звезды советского экрана": "Три плюс два"

В марте 1963 года на городских улицах появились проталины. Уставшие от долгой зимы горожане радуются теплу и солнцу. А журнал "Советский экран", опережая сезон, в первом весеннем номере рассказал о кинопремьерах предстоящего лета. Внимание читателей привлек фотоснимок, на котором кокетливо позируют две красавицы в модных купальниках, а за их спинами стоят три полуобнаженных богатыря.

Такая откровенная фотография публиковалась в главном журнале о кино впервые и разбередила фантазию как мужчин, так и женщин. Граждане с нетерпением ждали премьеры фильма "Три плюс два".

Что придумал режиссер на пробах Натальи Фатеевой и Наталия Кустинской, чтоб сразить наповал худсовет? Почему Андрея Миронова и Евгения Жарикова преследовала крымская милиция? Был ли роман у Андрея Миронова и Натальи Фатеевой? Кто и зачем вымазал Наталию Кустинскую сливочным маслом? И какое отношение к комедии "Три плюс два" имеет Раймонд Паулс?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".