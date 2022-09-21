"Tайны кино": Владимир Светозаров, Александр Адабашьян, Борис Бланк

Художник-постановщик в кино – одна из самых непубличных и загадочных профессий. Зрители, как правило, не знают их имен. И даже не понимают, что зачастую их смех и слезы, удивление и восхищение вызывает не игра всеми любимых и почитаемых актеров, а атмосфера, в которую они погружаются благодаря именно этим никому неизвестным художникам.
Борис Бланк, Владимир Светозаров, Александр Адабашьян. Каждый из этих людей отдельная планета, у каждого свой взгляд, свой мир, своя атмосфера, в которую они погружают зрителей, и которая остается в нашей памяти надолго.
Но как им это удается? Что Владимир Светозаров считал самым важным в профессии художника? И кем он был для "Ленфильма"? Чем Александр Адабашьян удивил съемочную группу картины "Неоконченная пьеса для механического пианино"? И какую роль играл в "команде" Никиты Михалкова? Чем отличался от своих коллег Борис Бланк? И как художник боролся с Федором Достоевским?
Об этом – в программе "Tайны кино".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: