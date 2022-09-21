"Tайны кино": Владимир Светозаров, Александр Адабашьян, Борис Бланк

Художник-постановщик в кино – одна из самых непубличных и загадочных профессий. Зрители, как правило, не знают их имен. И даже не понимают, что зачастую их смех и слезы, удивление и восхищение вызывает не игра всеми любимых и почитаемых актеров, а атмосфера, в которую они погружаются благодаря именно этим никому неизвестным художникам.

Борис Бланк, Владимир Светозаров, Александр Адабашьян. Каждый из этих людей отдельная планета, у каждого свой взгляд, свой мир, своя атмосфера, в которую они погружают зрителей, и которая остается в нашей памяти надолго.

Но как им это удается? Что Владимир Светозаров считал самым важным в профессии художника? И кем он был для "Ленфильма"? Чем Александр Адабашьян удивил съемочную группу картины "Неоконченная пьеса для механического пианино"? И какую роль играл в "команде" Никиты Михалкова? Чем отличался от своих коллег Борис Бланк? И как художник боролся с Федором Достоевским?

Об этом – в программе "Tайны кино".