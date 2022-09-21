В прокат вышел сериал "Андор" по вселенной "Звездных войн"

Сериал "Андор" по вселенной "Звездных войн" вышел 21 сентября. В центре сюжета – Кассиан Андор, эгоистичный вор и циник, которому была безразлична судьба Вселенной, но ровно до тех пор, пока Империя не разрушила его родной дом. В итоге Андор стал революционером.

Для вселенной "Звездных войн" релиз Андора – событие, потому что это первый проект, в котором эпизоды снимали в настоящих декорациях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.