В театре "Школа драматического искусства" состоится спектакль "История одной комнаты"

Фото: Вадим Штэйн

1 и 2 октября в театре "Школа драматического искусства" состоится премьера постановки "История одной комнаты". Начало спектакля – в 20:00.

"История одной комнаты" была сочинена хореографом Артемом Игнатьевым для труппы театра "Балет Москва". Премьерная постановка – мистический альманах событий, произошедших с разными людьми в одном месте.

Автор спектакля заключает своих героев в схематично-аскетичное пространство комнаты, однако значительно переосмысливает оригинал польского режиссера Збигнева Рыбчинского с помощью танца.

Художник-сценограф – Павел Ивашкин, художник по костюмам – Анастасия Кадрулева, композитор – Василий Пешков.

Приобрести билеты на спектакль можно на сайте "Балета Москва".