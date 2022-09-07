"Вот это любовь!": Владимир Басов и Наталья Фатеева

Наталья Фатеева не верила своему счастью – ее, студентку ВГИК, пригласили на главную женскую роль в новом фильме "Случай на шахте номер восемь". И вот она уже в павильоне. На секунду замерла и решительно встала перед камерой. Луч прожектора пробежался по ее черным, как смоль, волосам, высветил яркие голубые глаза, подчеркнул фарфоровую кожу.
Сидевший в это время за камерой режиссер картины Владимир Басов чуть не упал со стула: вот это красавица! Вместо обычных в подобных случаях вопросов у него неожиданно вырвалось: "Ты выйдешь за меня замуж?". Фатеева тут же нашлась: "Вот снимусь у вас в фильме, тогда и посмотрим!"
Проверять серьезность намерений Владимира Басова пришлось в приполярных условиях. Там, в суровом крае с ледяными ветрами, только ленивый не пытался приударить за Натальей. И сравнение всех их с Владимиром было не в его пользу. Долговязый. Лопоухий. Словом, не красавец. Но стоило ему подсесть к ней и начать говорить – все окружающие будто исчезали. Его талант, природное обаяние, невероятное чувство юмора очаровывали.
"Наверное, такими же глазами женщины смотрели на Пушкина", – думала Наталья и влюблялась все сильнее. А когда Владимир вновь заговорил о замужестве – не раздумывая согласилась. Об этом – в программе "Вот это любовь".
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