"Тайны души": Владимир Юматов

Владимир Юматов вырос в актерской семье. Поэтому многие уверены, что он родственник знаменитого Георгия Юматова. Однако, оба актера всего лишь однофамильцы.
Владимир Юматов так и не получил профильного образования. Лучшим "актерским университетом" стал для него знаменитый Студенческий театр МГУ под руководством Романа Виктюка.
Кинодебют Владимира Юматова состоялся в 1979-ом году в фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Затем было такое огромное число ролей следователей, каким не может похвастаться ни один другой актер.
"Актерская глыба! Не талант, а талантище!", – сказал про Владимира Юматова режиссер Марк Розовский. В труппу своего театра "У Никитских ворот" он пригласил актера, когда тому исполнилось уже далеко за тридцать. А в 2016 году Марк, но уже Захаров, позвал Юматова на сцену Ленкома. С тех пор актер совмещает службу сразу в двух театрах.
Подробнее – в программе "Тайны души".
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