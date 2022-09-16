Финляндия сократила в 20 раз прием заявлений на визы от граждан России

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Руководитель консульского департамента МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что в сентябре финские учреждения приняли в 20 раз меньше заявлений на шенгенскую визу от граждан России по сравнению с уровнем 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

"За 15 дней визовых ограничений от россиян получено 3 008 заявлений, в среднем 270 за рабочий день. Это примерно 27% от августовского показателя и около 4% от уровня пикового года", – рассказал Таннер.

Он отметил, что это эффективная мера, которая также является юридически обоснованной.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что владение недвижимостью в республике не должно быть основанием для выдачи виз гражданам России. По его мнению, такой шаг позволит снизить спрос среди россиян на приобретение недвижимости в стране.

Ранее стало известно, что Евросоюз окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

Сообщалось, что после отмены данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.

