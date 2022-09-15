В Финляндии заявили, что недвижимость в стране не будет причиной для выдачи виз россиянам

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Владение недвижимостью в Финляндии не должно быть основанием для выдачи виз гражданам России, заявил финский президент Саули Ниинисте.

"До сих пор мы рассматривали владение недвижимостью или проживание в Финляндии как фактор для получения визы. Я не считаю это необходимым. Я не думаю, что недвижимость является положительным фактором для визы", – приводит РИА Новости его слова.

По мнению Ниинисте, такой шаг позволит снизить спрос среди россиян на приобретение недвижимости в стране.

Ранее сообщалось, что Финляндия конфисковала у граждан РФ, подпавших под санкции, имущество на сумму порядка 189 миллионов евро.

Уточнялось, что диапазон изъятых активов достаточно широк. Так, россияне лишились как акций и вкладов в кредитных организациях, так и промышленного сырья, автомобилей, вагонов и жилья.

