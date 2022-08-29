В Эстонии готовят закон, ограничивающий право россиян на покупку недвижимости

29 августа, 23:55
Фото: depositphotos/AlexanderMils
Министерство внутренних дел Эстонии готовит закон, ограничивающий право россиян покупать недвижимость в этой республике, заявил глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс.
"Это один из проектов, который и раньше находился в министерстве в качестве предложения, но для него у МВД не хватало политической воли. <...> Будет проведен анализ, и на его основе предложено решение", – приводит его словам издание Postimees.
При этом он заявил, что ведомство пока не может комментировать, на кого и как окажет влияние данный закон.
Ранее вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что граждане РФ, имеющие недвижимость на территории прибалтийской республики, могут потерять ее из-за запрета выдачи виз. По предварительным данным, это может коснуться около 4,5 тысячи россиян.
По словам политика, из-за санкций граждане России не смогут оплачивать коммунальные услуги, поскольку банки перестали принимать платежи из РФ. Коммусаар также заявил, что большое количество недвижимости, принадлежащей россиянам, является риском для безопасности Эстонии.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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