В МИД Финляндии не нашли законных оснований для запрета выдачи виз россиянам – СМИ

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МИД Финляндии не увидело законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз гражданам России. Об этом сообщает издание Iltalehti.
Глава консульского департамента МИД Юсси Таннер пояснил, что законных оснований для полной приостановки выдачи виз или прекращения действия всех туристических виз нет. Он добавил, что Хельсинки каждое заявление на выдачу визы рассматривает индивидуально.
"Стоимость визы для россиян вырастет с 35 евро до 80 евро. Срок оформления увеличится с 10 до 15 дней. Россияне (теперь) оформляют визы так же, как, к примеру, граждане Узбекистана или Монголии. У них больше нет никаких преимуществ", – отметил Таннер.
Кроме того, финская сторона отменила и политику гибкости в отношении получаемых документов от заявителей.
Вместе с тем Таннер скептически отнесся к намерениям ряда стран полностью запретить выдачу виз россиянам, так как узаконить такое решение можно лишь на уровне ЕС путем внесения поправок к соглашению о Шенгенской зоне.
Ранее во французском посольстве рассказали, что Париж продолжит выдавать краткосрочные визы россиянам, но сбор и срок рассмотрения запросов будут увеличены. Так, визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро, а рассмотрение запроса займет до 45 дней. В посольстве отметили, что это решение не касается долгосрочных виз.
До этого Совет Евросоюза окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Так, после отмены данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.
Упрощенный визовый режим между ЕС и РФ перестал действовать 12 сентября
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