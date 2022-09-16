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Культура

17:12

Клуни, Питт и Дэймон снимутся в новом фильме "Четырнадцать друзей Оушена" спустя 15 лет

культуракино

Фото: кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"; режиссер – Стивен Содерберг; производство – Jerry Weintraub Productions

Актеры Джордж Клуни, Брэд Питт и Мэтт Дэймон примут участие в новом эпизоде картины "Четырнадцать друзей Оушена" спустя 15 лет, пишет The Sun.

Срежиссирует киноленту опять Стивен Содерберг, который до этого брал трилогию о криминале Дэнни Оушена и его команды.

Уточняется, что после выхода третьей части звезды, участвовавшие в проекте в главных ролях, сообщили о том, что больше не снимутся в продолжении, но, по данным источника, работа над лентой "Четырнадцать друзей Оушена" вместе с американскими актерами уже была начата.

"Слухи о фильме с Джорджем, Брэдом и Мэттом в главных ролях ходили годами, но время было неподходящим, а их загруженные графики означали, что это было просто невозможно. Наконец-то собралась подходящая команда для этой работы, чтобы добиться огромного успеха, и главные звезды подумали, что было бы неплохо вернуться к ней снова", – заявил источник.

Ранее режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек заявил, что в сериал могут позвать американского актера Леонардо Ди Каприо. По его словам, снимать второй сезон сериала начнут в 2023 году, а его премьера на Netflix запланирована на 2024 год.

Кроме того, как заявил Хек, у картины будет увеличен бюджет.

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